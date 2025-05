Alassio, la mostra-laboratorio “Come un Pittore 3.0” alla sua terza edizione: creatività e inclusione al centro

Si terrà martedì 3 giugno, dalle ore 16:30 alle 18:00, presso il social bar NonUnoMeno al quarto piano della Biblioteca Civica di Alassio, la terza edizione della mostra-laboratorio “Come un Pittore 3.0”, un evento speciale che coinvolge bambini e ragazzi con disabilità seguiti dai Servizi di Politiche Sociali del Comune di Alassio.

Il progetto - realizzato dalla Cooperativa Progetto Città in collaborazione con l'Assessorato alla Politiche Sociali del Comune di Alassio e il social bar “NonUnoMeno” - vedrà i giovani artisti presentare le loro opere sul tema “La primavera di Alassio”, frutto di un percorso di espressione creativa e inclusione.

Durante l'evento, la cittadinanza è invitata a partecipare attivamente a un laboratorio di live painting in un clima di collaborazione, creatività e divertimento.

L’iniziativa rientra nel progetto “Creativamente”, promosso dalla Cooperativa Progetto Città in sinergia con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Alassio, con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale e la partecipazione attiva dei bambini con disabilità del territorio. Il progetto si svolge durante due pomeriggi a settimana presso i locali dello Spazio Neutro comunale, offrendo ai partecipanti spazi di espressione, relazione e condivisione, anche con le famiglie e la comunità.

“Sarà un’occasione di incontro e di confronto dove divertirsi tutti insieme tra risate, arte e merenda – dichiarano i responsabili della Cooperativa Progetto Città – 'Creativamente' è un’opportunità che permette ai nostri giovani di esplorare la loro creatività e di integrarsi attivamente nella comunità. Siamo felici di collaborare con il progetto Non Uno di Meno per creare un ambiente inclusivo e stimolante per tutti. Vi attendiamo!”

L'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio, Loretta Zavaroni, dichiara: “Siamo entusiasti della nuova edizione di questa iniziativa, e invitiamo la cittadinanza a partecipare a questo splendido momento all'insegna dell'arte e dell'inclusione”.