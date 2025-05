Andora, progetto “Mare dentro, ragazzi fuori”: per gli alunni della primaria di Molino Nuovo l'incontro con Andrea Franzoso

"Un ringraziamento speciale va all’autore Andrea Franzoso - fanno sapere dal Comune - Grazie alla sua disponibilità gli alunni delle classi Quarta e Quinta sono arrivate all’incontro preparati, motivati e pronti al confronto su temi importanti come disistima, indifferenza, cattive compagnie, empatia e riscatto personale.

Ad arricchire il dialogo, la presenza della dottoressa Patrizia Mandrea, psicologa esperta in ambito penitenziario, oggi in servizio presso la Casa Circondariale di Imperia.

L’incontro si è svolto alla presenza dell’Assessora alle Politiche per l’Infanzia e Giovanili Alexandra Allegri e dell’Assessora alle Politiche Sociali Monica Risso, che hanno espresso parole di apprezzamento per l’iniziativa e per l’importanza di promuovere nei più giovani un’autentica cultura della legalità.