Alassio, al via la mostra "Le sirene: il richiamo del mare" di Giorgio Tentolini: firma della piastrella e taglio del nastro

Si è svolta ieri pomeriggio ad Alassio l’inaugurazione della mostra "Le sirene: il richiamo del mare", progetto dell'artista Giorgio Tentolini a cura della Galleria d’Arte Ravagnan, tra i partner culturali di Ligys- Alassio Genova Cultura Fest, patrocinato daRegione Liguria. L’esposizione, che per il secondo anno consecutivo impreziosisce il Molo di Alassio con importanti opere di arte contemporanea, è pensata appositamente per questo luogo simbolo della Città del Muretto. Ogni opera in mostra rappresenta un frammento del mare e delle sue leggende: le Sirene, figure che si librano tra mito e realtà, emergendo da superfici riflettenti realizzate in rete metallica. La rete, con la sua trasparenza e fragilità apparente, lascia intravedere oltre l’ovvio, catturando l’immaginazione e invitando lo spettatore a una riflessione sul legame tra uomo, mare e memoria. Le opere di Giorgio Tentolini sono esposte nelle più importanti città del mondo e hanno già ottenuto importanti riconoscimenti nazionali e internazionali. Attualmente, il tulle e la rete metallica sono i principali media della ricerca dell'artista per la levità meditativa che i loro strati restituiscono all’immagine, metafora di luoghi e ricordi, di sogni e visioni.

Il taglio del nastro della mostra sul Molo è stato preceduto dalla firma della piastrella dedicata all'artista che andrà ad arricchire il Muretto di Alassio. Sono intervenuti Giorgio Tentolini, la curatrice della mostra Chiara Ravagnan con i suoi figli Davide e Simone, il sindaco di Alassio Marco Melgrati, il consigliere regionale e comunale Rocco Invernizzi, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, e Angela Berrino, presidente della Fondazione “Mario Berrino per il Muretto di Alassio”. Erano altresì presenti l'assessore comunale di Alassio e consigliere provinciale Franca Giannotta, l'assessore comunale Patrizia Mordente, le consigliere comunali Mariacristina Boeri e Sandra Aicardi, e rappresentanti del Comune e delle Società Partecipate.

La mostra sarà visibile per tutta l'estate, fino al prossimo 7 settembre.