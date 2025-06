Nuove tecnologie digitali e relazioni umane: a Boissano un incontro pubblico con tre esperti

Un'occasione per riflettere su come le nuove tecnologie digitali stiano impattando sulle relazioni umane, in particolare nei contesti educativi, familiari e sociali, in un momento dove la digitalizzazione della vita quotidiana pone nuove sfide.

È in programma per venerdì 13 giugno 2025 alle ore 21, presso la sala polivalente di Boissano, l'incontro pubblico dal titolo “Nuove tecnologie digitali e relazioni umane”, promosso dal Comune di Boissano in collaborazione con La Croce di Malta Boissano.

L'appuntamento vedrà la partecipazione di tre relatori di rilievo, che affronteranno il tema da prospettive diverse ma in un qualche modo complementari tra di loro. Daniele Zolezzi, docente di comunicazione digitale presso l’Università di Genova, analizzerà le trasformazioni del linguaggio e delle dinamiche sociali nell’era dei social network e della connessione costante. Accanto a lui, Elisa Dabroi, psicologa clinica esperta in psicologia dell’età evolutiva, si concentrerà sugli effetti delle tecnologie nei processi di crescita e sviluppo, con particolare attenzione all’infanzia e all’adolescenza. Infine, Edoardo Cossetta, psichiatra clinico e psicoterapeuta, offrirà uno sguardo più ampio sugli aspetti emotivi e cognitivi legati all’uso intensivo dei dispositivi digitali.