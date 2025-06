Porta a porta a Savona, un lettore: "A 78 anni il senso del dovere si è trasformato in un'impresa"

Riceviamo e pubblichiamo questa testimonianza di un cittadino.

"Di fronte a nuove regole per la raccolta dei rifiuti, molti cittadini si trovano in difficoltà. Ma cosa accade quando queste regole non tengono conto delle necessità di chi è anziano o ha problemi fisici? Ecco la mia storia un cittadino di 78 anni che ha deciso di farsi sentire.

Quando ho ricevuto i nuovi mastelli per la raccolta differenziata, non immaginavo che il gesto di prenderli avrebbe rappresentato il primo ostacolo di una lunga serie. Ho firmato su un tablet senza nemmeno vedere cosa stavo sottoscrivendo, e non mi è stata rilasciata alcuna ricevuta. Già questa situazione mi ha lasciato una sensazione di disagio, ma il vero problema è iniziato subito dopo quando li ho visti 2 mastelloni e 1 mastello piccolo. Li carico con fatica in macchina e veloce sotto il sole di mezzogiorno verso casa. Arrivo già sudato e davanti a me ci sono tre piani di scale senza ascensore ma mi sento giovane e non mi do sconfitto. Non è stato facile portarli su, uno alla volta, e con grande fatica ci sono riuscito. Ma poi mi sono chiesto: come farò a portarli giù quando saranno pieni? Dovrò svuotarli in sacchetti e fare avanti e indietro. Riuscirò quando non staro’ tanto bene? E tanti altri interrogativi pure troppi.

Molti anziani si trovano in una situazione fisica peggiore della mia e saranno costretti a gestire un sistema di raccolta che sembra non considerare le necessità di chi ha difficoltà motorie o vive in condomini non dotati di ascensore. Certo potrei chiamare i figli ma mi chiedo perché dipendere da altri quando potrei fare da solo anche solo per il mio orgoglio ci tengo ancora tanto.

Sono comunque pronto a impegnarmi ma vorrei lanciare una sfida al Sindaco perché non prova a fare tre piani di scale, su e giù, per tre volte, portando i mastelli pieni? Ci dia una dimostrazione della fattibilità lei che non è anziano? Invece di essere comodo con una tessera".