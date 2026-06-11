Funghi: ogni anno casi di intossicazione evitabili. ASL2 ricorda il servizio gratuito di controllo per i raccoglitori

on l'arrivo del periodo più favorevole alla raccolta dei funghi spontanei, ATS Liguria – Area Sociosanitaria Locale 2 richiama l'attenzione dei cittadini sull'importanza di non consumare mai funghi senza una preventiva verifica da parte di personale qualificato.

Ogni anno, infatti, si registrano casi di intossicazione dovuti al consumo di specie tossiche scambiate per commestibili. In molti casi gli episodi sono causati da un'eccessiva fiducia nelle proprie conoscenze o dall'affidamento a metodi di riconoscimento privi di validità scientifica.

Le specie fungine presenti sul territorio sono migliaia e molte di esse presentano caratteristiche molto simili tra loro. Alcuni funghi pericolosi possono essere facilmente confusi con specie commestibili, rendendo indispensabile il controllo da parte di esperti micologi.

Per contribuire alla prevenzione delle intossicazioni, l'Ispettorato Micologico della Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di Area 2, attualmente guidato dalla dottoressa dott.ssa Maria Carlotta Fantino, mette a disposizione della popolazione un servizio gratuito di controllo dei funghi raccolti e destinati all'autoconsumo.

L'attività è svolta da sei micologi esperti e comprende anche il rilascio delle certificazioni obbligatorie per la vendita e la somministrazione di funghi freschi spontanei e funghi secchi sfusi.

Un ruolo particolarmente importante riguarda inoltre il supporto ai Pronto Soccorso e ai reparti ospedalieri in caso di sospetta intossicazione da funghi. L'identificazione rapida della specie ingerita può infatti risultare determinante per la scelta della terapia e per la prognosi del paziente.

Per questo motivo, dal 1° giugno al 30 novembre, il servizio garantisce una reperibilità specialistica continuativa sull'intero territorio provinciale attraverso il sistema di pronta disponibilità attivo 24 ore su 24.

Dove effettuare il controllo gratuito

L'Ispettorato Micologico riceve su appuntamento nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 presso le sedi di:

Savona – Via Collodi 13

Tel. 019 8405911 – 019 8405272 – 019 8405263

Albenga – Via Trieste 54

Tel. 0182 546258 – 0182 546256

Il servizio ha predisposto anche una serie di risposte alle domande più comuni che spesso vengono rivolte agli esperti, rinvenibili sul sito di Asl2 www.asl2.liguria.it o sul sito ufficiale di Asl2 https://www.facebook.com/asl2savonese, riportate qui di seguito.



