Vado, consegnati i lavori per la messa in sicurezza di via Santa Margherita: partono gli interventi sul cedimento stradale

Sono stati ufficialmente consegnati i lavori per la messa in sicurezza e la risoluzione del cedimento stradale lungo via Santa Margherita, nella frazione di Segno. Lo comunica l'amministrazione comunale, annunciando l'avvio dell'intervento nelle prossime settimane.

L'opera consentirà di affrontare in maniera definitiva una criticità che negli ultimi mesi ha comportato disagi per residenti e utenti della viabilità locale. A causa dello smottamento che ha interessato il tratto stradale, la circolazione è stata infatti regolata tramite un impianto semaforico, una soluzione necessaria per garantire la sicurezza ma che ha inevitabilmente provocato rallentamenti e disagi per la comunità della frazione.

I lavori prevedono un importante intervento di consolidamento dell'area interessata dal movimento del terreno e saranno finalizzati alla completa messa in sicurezza del versante e della sede stradale. L'obiettivo è ripristinare pienamente le condizioni di stabilità e sicurezza dell'infrastruttura, consentendo il ritorno alla normale circolazione.

"Con la recente variazione di bilancio abbiamo reperito le risorse necessarie per finanziare un intervento particolarmente atteso dalla comunità di Segno - dichiara il sindaco Fabio Gilardi - La consegna dei lavori rappresenta un passaggio importante perché ci consente di avviare rapidamente le opere e di dare una risposta concreta a una situazione che, pur essendo sempre stata monitorata e gestita in sicurezza, ha causato inevitabili disagi ai residenti e a chi percorre quotidianamente questa strada. Il nostro obiettivo è arrivare alla completa risoluzione dello smottamento e restituire al territorio una viabilità pienamente sicura e funzionale".

L'amministrazione comunale continuerà a seguire con attenzione l'avanzamento del cantiere, fornendo aggiornamenti puntuali alla cittadinanza sulle diverse fasi dell'intervento.