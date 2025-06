Gli amministratori comunali delle Albissole scendono in campo: una partita benefica per il progetto "Casa Adso"

Le due amministrazioni comunali di Albisola Superiore e Albissola Marina si sfideranno in una partita di volley insieme agli atleti ADSO ed EUNIKE con l'obbiettivo di raccogliere fondi a favore del Progetto "Casa ADSO" dell'Associazione Down Savona Organizzazione di Volontariato.

L'evento si terrà domenica 22 giugno alle 18.30 al Palasport Besio Albisola Superiore.

"Un’occasione piena di allegria e divertimento per mostrare i risultati ottenuti dai quotidiani allenamenti della Squadra pallavolisti ADSO presso il PalaBesio di Albisola Superiore per merito dei nostri allenatori Marco Merello e Sara Sabatino e con il sostegno dei fedelissimi genitori sempre pronti ad aiutare - ha detto la consigliere comunale albisolese con delega alla promozione e coesione sociale dello sport e all'inclusione e ai servizi alla disabilità Sabrina Siri - Un ringraziamento particolare a Serena Taccetti Presidente EUNIKE e Coordinatrice Tecnico Nazionale Pallavolo Unificata Special Olympics per l'auto e il supporto nel portare a termine questo progetto. Cosa portare con sé? Amore, voglia di condivisione e tanta allegria".