Albenga, un pulmino per l’inclusione: "Il Sorriso di Benedetta" dona un 9 posti a "Viceversa"

L’associazione Il Sorriso di Benedetta ha donato un pulmino da nove posti all’associazione sportiva Viceversa di Albenga, realtà che da anni promuove l’inclusione attraverso lo sport per persone con disabilità intellettive.

La consegna del veicolo è stata resa possibile grazie alle raccolte fondi organizzate dall’associazione fondata dalla famiglia Ottonello. “È un traguardo che ci riempie di orgoglio – spiega il presidente Pierangelo Ottonello –. Viceversa è una realtà importante per il territorio, sono degli angeli che svolgono un lavoro straordinario con ragazzi speciali. Da tempo sosteniamo i loro progetti e continueremo a farlo”.

Ottonello ha voluto ringraziare anche Maurizio di Promoidea di Andora, che ha realizzato gratuitamente i loghi applicati sul mezzo. “Incontrare persone che mettono a disposizione il proprio lavoro per aiutare gli altri è sempre motivo di soddisfazione”, ha aggiunto.

Grande la soddisfazione anche da parte di Viceversa. “Ci occupiamo di sport per ragazzi con disabilità e il pulmino sarà uno strumento prezioso per le nostre attività – sottolinea la presidente Annalisa Principato –. Ringraziamo di cuore Il Sorriso di Benedetta, che in più occasioni ci ha sostenuto e continua a essere al nostro fianco”.

Nata ad Albenga nel 2019, Viceversa ASD è un’associazione di volontariato affiliata a CONI, CSI e Special Olympics Italia. Organizza attività di pallavolo, nuoto, bocce, calcio e altre discipline inclusive, nelle quali atleti con e senza disabilità si allenano e gareggiano insieme, con l’obiettivo di favorire autonomia, crescita personale e partecipazione sociale attraverso lo sport.

L’associazione Il Sorriso di Benedetta opera invece a sostegno di giovani con disabilità e persone affette da patologie rare, promuovendo progetti di inclusione e iniziative a favore della ricerca medica, con particolare attenzione alla sindrome di Marfan.

Intanto il calendario delle iniziative solidali prosegue. La prossima settimana l’associazione consegnerà all’Istituto Gaslini di Genova il ricavato della serata benefica del 10 maggio al Teatro Moretti, destinato all’acquisto di attrezzature chirurgiche per la sala operatoria di cardiochirurgia. Il 17 luglio è in programma un concerto dei Babilonia in piazza San Nicolò a Pietra Ligure le associazioni Il sorriso di Benedetta e Cresci, mentre il 31 agosto spazio a una cena benefica al ristorante La Fortezza di Finale Ligure.