Alassio, tre serate in allegria in piazza della Libertà: dal 18 giugno scatta “Comici fuori dal Comune”

Si comincerà da mercoledì 18 giugno, ad Alassio, a ridere insieme in allegria con gli spettacoli della rassegna “Comici fuori dal Comune”, che si concretizzerà in tre serate dedicate al cabaret e alla comicità che animeranno Piazza della Libertà, proprio davanti al Palazzo Comunale.

Ad aprire le danze sarà Norberto Midani, che porterà in scena uno spettacolo che sarà un vero e proprio turbine di invenzioni, ironia e genialità, conquistando il pubblico con il suo stile originale e travolgente, mescolando comicità, emozioni e spunti post-moderni e kitsch in un pulviscolo creativo imprevedibile.

La rassegna proseguirà il 16 luglio con Gianpiero Perone, attore, comico, musicista e scrittore, noto al grande pubblico per la sua partecipazione a trasmissioni come Colorado, Zelig Off e Quelli che il calcio. Nei suoi spettacoli Perone interpreta personaggi capaci di cogliere con intelligenza e ironia i tratti distintivi della società contemporanea, regalando risate raffinate e intelligenti.

Il ciclo si concluderà il 27 agosto con Viviana Porro e Franco Rossi. Il loro sarà uno spettacolo di variegata comicità, in cui si passa dal monologo ai personaggi, dalle favole alle imitazioni. Viviana Porro, attrice comica e imitatrice già protagonista di alcune edizioni di Zelig, si affianca a Franco Rossi, ospite fisso a Colorado 2016/17 con il suo irresistibile cantante di liscio. Insieme portano in scena uno show scoppiettante, perfetto per lasciarsi trasportare dall'allegria.

“Ci fa molto piacere – dichiara il vicesindaco con delega al Turismo, Angelo Galtieri - offrire questa bella occasione di intrattenimento a cittadini e turisti, all'insegna del divertimento e della leggerezza. Gli spettacoli saranno ad accesso libero, un invito aperto a tutti per ritrovarsi nella nostra bellissima Piazza della Libertà e condividere insieme il piacere della risata”.