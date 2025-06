Riorganizzazione dei reparti ospedalieri per il periodo estivo. Cgil: "Decisioni sconcertanti. Si deve assumere"

Chiusura della Chirurgia della Mano al San Paolo e ricollocazione di 7 posti letto in Urologia; chiusura dell’ACIOT (Area Cure Infermieristiche Ospedale-Territorio) e ricollocamento del personale nelle aree di Medicina. Al Santa Corona, trasferimento della Gastroenterologia al 4° piano del Padiglione 17, mentre Pneumologia e parte della Medicina saranno trasferite al 3° Chirurgico.

Sono alcune delle decisioni adottate dall’Asl2 per la riorganizzazione estiva dei reparti ospedalieri, prevalentemente ad agosto, comunicate questa mattina alle organizzazioni sindacali.

"Stamattina la Direzione dell’Asl2 ci ha informato di una ristrutturazione dei reparti ospedalieri del San Paolo – spiega il Comitato degli iscritti della Cgil – che ci ha lasciati sconcertati. Sarà chiusa la Chirurgia della Mano, di cui 7 posti letto saranno collocati presso l’Urologia. Il personale della Chirurgia Mano sarà ricollocato in altri reparti (Pronto soccorso, Medicina UTIM e DIMI). Saranno ridotti i posti letto della Ginecologia da 12 a 6, con un solo infermiere e un OSS per turno; il personale recuperato sarà assegnato ad altri reparti (Neurologia, Pronto soccorso). Le infermiere dell’Ostetricia saranno ricollocate in Pronto soccorso, Chirurgia Generale e Neurologia, e sostituite da ostetriche.

Sarà chiuso l’ACIOT, Coordinamento Area Cure Infermieristiche Ospedale-Territorio, e il personale sarà ricollocato nelle aree di Medicina. Dal territorio savonese saranno trasferite in ospedale due unità infermieristiche per rinforzare le degenze. Tutto questo riguarda Savona."

Per quanto riguarda l’attività delle sale operatorie, saranno sospese le sedute programmate dal 18 al 22 agosto, garantendo solo quelle urgenti e indifferibili da venerdì 15 a domenica 24 agosto. Il prericovero centralizzato sarà chiuso da sabato 9 a domenica 24 agosto.

"Ad Albenga – prosegue il Comitato – sarà attivo il Punto di primo intervento 24 ore su 24, con nuove assunzioni di OSS e infermieri, con buona pace per tutto il personale che aspetta un avvicinamento dal Ponente verso Savona.

Sempre ad Albenga, sarà chiuso il reparto di semintensiva e ricollocato presso la Day Surgery, che dovrà aumentare l’attività del 30%."

Al Santa Maria di Misericordia saranno sospese le sedute operatorie programmate dall’11 al 22 agosto, garantendo l’attività in urgenza. L’attività endoscopica digestiva programmata sarà sospesa dal 1° al 18 agosto. Al Santa Corona, la Gastroenterologia sarà trasferita al 4° piano del Padiglione 17, mentre la Pneumologia e parte della Medicina al 3° Chirurgico.

"Tutto questo – prosegue il Comitato degli iscritti della Cgil – durante il periodo estivo, quando la popolazione del Savonese e della Riviera si triplica, come minimo, per le presenze provenienti da Lombardia, Piemonte e Nord Europa.

Da mesi chiediamo nuove assunzioni, sfruttando la graduatoria disponibile del concorso OSS, e chiediamo un concorso a tempo indeterminato per Infermieri, invece dei bandi a tempo determinato che restano quasi deserti."

"Invece – conclude il Comitato degli iscritti Cgil – ci viene presentato un piano devastante, motivato dalla necessità di far fare le ferie al personale, che altrimenti non potrebbe usufruirne. Non accettiamo tutto questo: siamo pronti a mettere in campo tutte le iniziative necessarie per evitare scelte che ricadono sempre sui lavoratori. Si deve assumere, si devono trovare le risorse per i riconoscimenti economici. Basta con gli eroi che vengono presto dimenticati."