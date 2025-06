Savona, un uomo trovato morto in casa dopo giorni, l’allarme dato dai vicini di casa

Il corpo senza vita di un uomo di 45 anni è stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione all’interno del suo appartamento in via Monti. A fare la tragica scoperta sono stati i vigili del fuoco, intervenuti su segnalazione dei vicini di casa, preoccupati per l’assenza prolungata dell’uomo e per il forte odore proveniente dall’alloggio.

Stando ai primi rilievi, il decesso risalirebbe avgiorni fa, forse addirittura a settimane e potrebbe essere dovuto ad un malore. Le alte temperature di questi giorni avrebbero contribuito ad accelerare il processo di decomposizione.

Dalle prime ricostruzioni sembra che l’uomo vivesse da solo e non avesse familiari nelle vicinanze. Proprio l’isolamento avrebbe fatto sì che il decesso passasse inosservato fino a quando le condizioni del corpo non sono diventate evidenti.