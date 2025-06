Alcool a minorenni e disordini, una rissa fa scattare lo stop serale per due settimane a uno stabilimento di Albissola Marina

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri hanno notificato al titolare di un locale di Albissola Marina il decreto del Questore di Savona che dispone la sospensione dell’attività durante le ore serali per quindici giorni, ai sensi dell’articolo 100 del TULPS.

Il provvedimento, immediatamente esecutivo, arriva su proposta della Stazione Carabinieri locale, che ha segnalato gravi criticità nella gestione dell’esercizio pubblico.

Il locale era già stato oggetto, nel 2024, di un provvedimento di diffida a seguito di accertamenti legati alla somministrazione di alcolici a minorenni. Ulteriori contestazioni erano state elevate successivamente anche dagli agenti della Questura durante controlli mirati.

L’ultimo episodio risale alla scorsa settimana, quando i Carabinieri sono intervenuti per sedare una rissa scoppiata all’esterno del locale. All’arrivo delle pattuglie, i militari si sono trovati di fronte a un gruppo di giovani, molti dei quali in evidente stato di ebbrezza, che con atteggiamenti ostili e urla ingiuriose tentavano di sottrarsi ai controlli.

Il bilancio della serata è stato pesante: diversi ragazzi hanno riportato ferite, tra cui contusioni, lesioni da bottiglie di vetro e, in un caso, una ferita compatibile con un’arma da taglio. Un giovane è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta. Sono in corso le indagini per identificare gli altri coinvolti nella rissa.

Secondo quanto emerso dalle relazioni delle forze dell’ordine, la gestione del locale presenterebbe criticità ricorrenti, soprattutto per quanto riguarda la vendita di alcol a minorenni e la politica di prezzi particolarmente bassi rispetto alla concorrenza, fattori che avrebbero incentivato comportamenti a rischio.

Non secondario, inoltre, l’impatto sull’operatività delle forze dell’ordine, costrette a dedicare risorse consistenti e ripetute allo stesso esercizio, sottraendole ad altri interventi sul territorio.

Alla luce di quanto accertato, il Questore ha disposto la sospensione della licenza per le ore serali, misura a carattere preventivo volta a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica. Resterà invece garantita l’attività di somministrazione di cibi e bevande nelle ore diurne, per non penalizzare l’utenza dello stabilimento balneare.