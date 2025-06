Bollettino meteo: in arrivo una breve pausa all’estate con temporali

Da stasera (20 giugno) un leggero cedimento dell'alta pressione favorirà l'ingresso di aria più fresca da est, con rovesci e temporali soprattutto nella giornata di sabato. Da lunedì nuova ripresa dell'anticiclone e caldo intenso.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 20 giugno

Sereno o poco nuvoloso su pianure e al mattino su Alpi. Al pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi con rovesci o temporali isolati sempre sulle Alpi, che occasionalmente potrebbero sconfinare nelle pianure adiacenti. Temperature massime in calo ma ancora oltre la media, con valori compresi tra 30 e 34 °C.

Venti generalmente assenti o deboli variabili, possibili forti raffiche durante i temporali.

Sabato 21 giugno

Nel giorno del solstizio, in cui si entra astronomicamente nell'estate boreale, la giornata sarà incerta. In nottata possibili rovesci o temporali sulle pedemontane del verbano, vercellese, novarese e biellese. Dal tardo pomeriggio oltre ad isolati rovesci sulle Alpi, arriverà un debole fronte freddo causato da un cedimento dell'alta pressione in quota. Si attiveranno rovesci o temporali di forte intensità associati a grandine che interesseranno per lo più le pianure, spostandosi verso sud e la Liguria interna, con sconfinamento tra savonese e genovese fin sulle coste.

Temperature che saranno in leggero calo nelle massime, soprattutto laddove la copertura nuvolosa sarà più presente. Le minime domani mattina saranno ancora elevate e oltre i 20/22 °C. Venti moderati orientali e settentrionali sulle pianure piemontesi al mattino, temporaneo calo di intensità al pomeriggio, per poi riprendere vigore in serata insieme a raffiche forti in uscita dai temporali.

Da domenica 22 giugno

Domenica miglioramento ma con residua instabilità sui rilievi occidentali al pomeriggio. Temperature minime in calo e comprese tra 17 e 19 °C, massime non oltre i 31/32°C. Da lunedì nuovo rinforzo dell'alta pressione con temperature nuovamente oltre la media del periodo e con valori che raggiungeranno diffusamente i 33/34 °C per buona parte della settimana.





