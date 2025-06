Sassello, Spotorno dona i fiori per la tradizionale infiorata del Corpus Domini (FOTO)

Spotorno viene in soccorso di Sassello per poter dar vita alla tradizionale e particolarmente sentita Infiorata sassellese.

L'Amministrazione comunale spotornese ha infatti messo a disposizione sabato scorso al sindaco Gian Marco Scasso i fiori utili per completare le spettacolari opere floreali realizzate ieri nel centro storico del comune degli amaretti.

"Mi sono sono appoggiato al sindaco Mattia Fiorini (entrambi sono vigili del fuoco. ndr) e al vice e assessore Marina Peluffo e sono stati molto gentili e disponibili - ha detto Scasso -

Quando capita come quest'anno che il Corpus Domini è in un periodo avanzato i fiori sono finiti e soprattutto la ginestra era sfiorita e allora abbiamo bisogno di tanti fiori, decidendo di appoggiarci a Spotorno come già successo nel 2022. Gli avevamo anche dedicato un disegno con il loro stemma".

Tra le composizioni floreali che hanno avuto un particolare successo presente anche quella legata al 300esimo anniversario del completamento della parrocchia della Santissima Trinità di Sassello nel 1725.

"Hanno partecipato coltivatori, boscaioli e allevatori alla raccolta del verde di Sassello e i commercianti del centro storico per i fiori - ha concluso il primo cittadino - Sassello si sta riprendendo il suo paese".

In sei ieri in chiesa hanno rinnovato i loro voti di devozione alla Beata Chiara Luce Badano.