Perde in mare la fede nuziale del papà da poco scomparso: l'insperato ritrovamento a Varazze

Come trovare un vero e proprio ago in un pagliaio ma grazie all'aiuto della tecnologia è arrivato l'insperato lieto fine. Mercoledi scorso un turista in mare nel litorale di confine tra Cogoleto e Varazze aveva perso la fede nuziale del papà scomparso la settimana precedente.

Disperato ha lanciato l'allarme sui social nei vari gruppi dei due comuni nei quali gli è stato consigliato di contattare il gruppo nazionale Sos Metal Detector. Ad un certo punte un utente gli aveva scritto di contattarlo e da lì è scattata poi la missione di ritrovo che sembrava impossibile.

"Ci siamo sentiti e mi ha dato subito fiducia. Ci siamo incontrati presto in spiaggia e con il suo metal detector e la strumentazione per andare sott’acqua e Giulio ha incredibilmente recuperato la fede di mio padre - ha raccontato l'uomo - Racconto questa storia perché ha un lieto fine e perché se qualcuno si dovesse trovare con lo stesso problema può sicuramente contattare Giulio come ho fatto io.

Non mi poteva aiutare SOS Nazionale metal detector perché l’acqua era più alta di un metro e mezzo (il loro limite per regolamento). Giulio non mi ha chiesto nessuna tariffa ma ovviamente mi sono sentito di dargli una piccola ricompensa".