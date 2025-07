Savona, con l'estate spiagge libere cittadine prese d'assalto dai campeggiatori abusivi

Schiamazzi e musica fino a tardi, tende e cani in spiaggia, mentre c’è anche chi preferisce il fresco dei giardini del Prolungamento. Con l’estate torna il problema delle spiagge libere cittadine prese d’assalto non solo dai bagnanti, ma anche dai tanti campeggiatori abusivi, in particolare nelle notti tra sabato e domenica. Un fenomeno sempre più critico e difficile da contenere.

Qualcuno si è attrezzato con le tende da campeggio, altri con un semplice sacco a pelo o una coperta, e altri ancora costruiscono un riparo con gli ombrelloni. Sono giovani, ma anche famiglie con bambini piccoli. C’è anche chi ha dei cani, che da maggio non potrebbero più entrare in spiaggia.

Gli arenili dove il divieto di campeggio non viene rispettato sono sempre gli stessi. Il più affollato dalle tende è quello dello "Spiaggione" delle Fornaci, poi c’è quello alla foce del Letimbro, infine sotto piazzale Eroe dei Due Mondi e, a Levante, la spiaggia della Margonara. Qualche tenda anche nelle spiagge più a Ponente, verso via Nizza.

Ma c’è anche chi, cercando un po’ di fresco nel verde dei giardini del Prolungamento, ha sistemato il materassino sul prato o su una panchina per dormire.

Qualche settimana fa la polizia municipale ha fatto un intervento alla spiaggia della Margonara, facendo sgomberare dei campeggiatori abusivi.