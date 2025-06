Albenga, lite tra vicini di casa a Leca: quattro feriti e un arresto

Serata movimentata quella di ieri a Leca d’Albenga. Intorno alle 20, in via Partigiani, in zona case popolari, è scoppiata una lite tra vicini che è rapidamente degenerata in una colluttazione. Coinvolte quattro persone, tutte finite all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Tre sono state trasportate in codice giallo, riportando traumi con diversi giorni di prognosi.

Secondo quanto appreso, una donna, per cause ancora da chiarire, avrebbe colpito gli altri coinvolti. La stessa è stata arrestata dai carabinieri intervenuti sul posto, ma anche per lei si è reso necessario l’intervento del 118. Accompagnata in ambulanza, è stata a sua volta trasferita al Santa Corona per accertamenti, scortata dai militari.

Una volta lanciato l’allarme, si sono recati sul posto i soccorritori con ambulanze della Croce Bianca di Albenga e i carabinieri di Albenga.

Il processo per direttissima è previsto per domani, lunedì 30 giugno.