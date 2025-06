Savona, Santi: "Il mio sogno resta quello di una lista civica con la candidatura a sindaco"

La campagna elettorale per le amministrative savonesi è già iniziata, seppur in via non ufficiale. A muoversi è soprattutto il centrodestra, che sta cercando un nome forte e vincente per riconquistare la città. A fare la prima mossa, con il pretesto dei rifiuti, è stato il partito di Forza Italia, che per la lista starebbe già tastando il terreno con alcuni consiglieri comunali.