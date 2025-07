Lieto fine per una famiglia di turisti, urtano contro gli scogli con la barca: soccorsi

Ieri pomeriggio, nei pressi dell’Isola della Gallinara, durante le consuete operazioni di controllo svolta con le Moto d’Acqua, la Polizia di Stato ha effettuato un soccorso in mare ad un’imbarcazione in evidente difficoltà.

Il natante, un gommone preso a noleggio, a causa delle condizioni meteomarine peggiorate repentinamente aveva cominciato a sbattere contro gli scogli del porticciolo dell’isola anche a causa di un ancoraggio alla fonda poco esperto. L’ancora si era infatti incagliata e il mezzo, trovandosi bloccato, continuava ad avvicinarsi pericolosamente agli scogli.

A bordo vi era una famiglia di turisti italiani, una coppia con due bambini, in vacanza in riviera per il fine settimana, visibilmente spaventata per quello che stava accadendo.

Gli agenti del Commissariato di Alassio, per mettere rapidamente in sicurezza l’imbarcazione hanno trainato il natante allontanandolo dalle rocce e, tuffandosi in acqua, hanno disincagliato a mano l’ancora e liberato il mezzo.

I poliziotti intervenuti, una volta portato il gommone in acque più sicure e dopo essersi accertati del buono stato di salute di tutta la famiglia, hanno guidato l’imbarcazione verso il porto di Alassio e la famiglia ha potuto proseguire serenamente la vacanza.