Weekend di controlli a Finale: multe, segnalazioni e una denuncia per guida in stato d’ebbrezza

Per far fronte ai possibili eccessi della movida notturna, soprattutto nei fine settimana, l’amministrazione guidata dal sindaco Berlangieri ha richiesto alla Polizia Locale un monitoraggio attento e costante della situazione. In quest’ottica si inserisce la presenza continuativa delle pattuglie fino a tarda notte nel cuore della movida finalese, in particolare in Piazza Vittorio Emanuele II e nelle vie circostanti, fino alla stazione ferroviaria.

Tra le priorità operative degli agenti del Comando di via Ghiglieri figurano il mantenimento delle condizioni di sicurezza e decoro urbano, il contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti, la prevenzione dell’abuso di alcolici, i controlli sulle emissioni sonore e sul rispetto degli orari, oltre alle verifiche sul corretto conferimento dei rifiuti da parte di privati e attività commerciali.

Il bilancio dell’ultimo weekend registra due persone segnalate alla Prefettura per possesso di stupefacenti ad uso personale, mentre il chiosco di uno stabilimento balneare è stato sanzionato per la somministrazione di bevande alcoliche a un minorenne. In caso di recidiva, per l’esercizio potrebbe scattare la sospensione della licenza fino a quindici giorni.

Un motociclista è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria dopo essere stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico oltre tre volte superiore al limite consentito. Per lui sono scattate la sanzione pecuniaria, la sospensione della patente e il sequestro del mezzo, che sarà successivamente confiscato come previsto dal Codice della strada.

Infine, un giovane è stato multato per 150 euro dopo essere stato sorpreso a urinare in un vicolo alle spalle di Piazza Vittorio Emanuele.

Dal Comando della Polizia Locale fanno sapere che il dispositivo di contrasto al degrado sarà mantenuto almeno fino a Ferragosto, con possibilità di proroga qualora la situazione lo richieda.