Be!GIN Protagonista a 'Le Serre Village in Festa' ad Albenga!

Preparati a un weekend all'insegna del gusto e del divertimento! Dall'11 al 13 luglio, Be!GIN sarà tra i protagonisti indiscussi di “Le Serre Village in Festa” ad Albenga. Tre serate magiche ti aspettano per immergerti nel cuore del territorio, tra sapori autentici, musica coinvolgente, spettacoli entusiasmanti e imperdibili occasioni di shopping.

Il programma di questo fine settimana è ricchissimo e pensato per ogni età: potrai passeggiare tra stand enogastronomici, partecipare a interessanti conferenze su cibo e bevande, lasciarti coinvolgere da intrattenimento e attività ludiche per i più piccini, e goderti musica ed eventi che animeranno la galleria.

Non perderti lo stand Be!GIN, dove potrai deliziarti con il miglior gin tonic e sorseggiare cocktail creativi alla begonia. Una vera novità ti aspetta: l'Ice Be! Gin Tonic, uno speciale ghiacciolo realizzato in collaborazione con la rinomata gelateria Perlecò di Alassio.

Ma non finisce qui! Potrai anche assaggiare altre prelibatezze uniche come il Be!ketchup, le Creme di nocciole e fiori di bocca di leone, la Composta di fiori di begonia, la Composta di rose, e una selezione di bevande analcoliche ai fiori.

“Le Serre Village in Festa” è anche l'occasione perfetta per acquistare i prodotti del territorio, portando a casa un pezzo della Liguria più autentica.

Non perderti un'esperienza indimenticabile!