Spaccio aziendale della Noberasco, il sindaco Mirri alla minoranza: "Polemica sterile su un caso non gestito dall’amministrazione"

Il sindaco Rodolfo Mirri è intervenuto in merito all’interrogazione presentata dal gruppo di opposizione “Insieme per Carcare” riguardo all’archiviazione del verbale relativo al cosiddetto “caso container” per la vendita di generi alimentari posizionato in via Maestri del Lavoro da parte dell'azienda Noberasco.

"Hanno richiesto tutta la documentazione, che è stata regolarmente trasmessa", precisa Mirri. "Continuano però a portare avanti una polemica sterile su una vicenda che non è stata gestita né dal sindaco né dalla maggioranza, ma dal segretario generale comunale. Quest’ultimo ha rilevato dei vizi di forma e ha deciso di annullare il verbale".

Il primo cittadino conclude con una stoccata all’opposizione: "Come mai adesso ce l’hanno tanto con i vigili? Chi ha assunto gli attuali agenti? Si facciano queste domande e si diano anche le risposte".