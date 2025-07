Savona, ai Servizi Sociali di via Zara e Chiavella telecamere e pulsanti d’emergenza per la sicurezza del personale

Troppe le aggressioni al personale dei Servizi Sociali, il Comune di Savona corre ai ripari.

Palazzo Sisto ha assegnato alla ditta D’Aleo Impianti Elettrici ed Antifurto di Savona l’installazione di un sistema di sicurezza per i dipendenti. In particolare, si tratta di tre contatti radio e tre pulsanti d’emergenza per la sede di via Zara e della fornitura e installazione di tre telecamere e tre basi per le telecamere per la sede di via Chiavella.

«A seguito di una segnalazione relativa a un episodio di aggressione avvenuto presso la sede del Settore Attività Sociali ed Educative del Comune di Savona – spiega Palazzo Sisto – ubicata in via Quarda Inferiore, e considerate ulteriori segnalazioni pervenute in merito a episodi analoghi verificatisi in altre sedi riconducibili al medesimo servizio, si è reso necessario attivare un percorso di valutazione finalizzato alla messa in sicurezza degli ambienti di lavoro interessati».

Il sistema di videosorveglianza sarà sia interno sia esterno, finalizzato a monitorare gli ingressi principali e secondari, gli spazi comuni di distribuzione (corridoi, sale d’attesa, aree di accesso) e gli ambienti operativi con accesso al pubblico.

Sarà implementato anche un sistema di allarme tramite l’installazione di pulsanti di emergenza presso ciascuna postazione di lavoro, collegati a una centrale di controllo in grado di attivare un segnale in altri uffici e, ove previsto, anche all’esterno, per agevolare un intervento tempestivo delle forze dell’ordine o del personale preposto alla vigilanza.