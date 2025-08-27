Fratelli d’Italia a Savona, dopo le dimissioni del presidente provinciale Cavallo il partito è ancora nel limbo

A quasi due mesi dalle dimissioni del presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Claudio Cavallo, il partito savonese di Giorgia Meloni è ancora nel limbo.

Forse è l’atmosfera ancora ferragostana, ma da Roma non sarebbe arrivato nessun segnale; e pare che il nazionale del partito non abbia ancora avviato le proprie “consultazioni” con il regionale e con i parlamentari di riferimento per la nomina del commissario provinciale che dovrà traghettare il partito fino ai congressi.

Qualcosa si dovrebbe smuovere nelle prossime settimane e la nomina del commissario potrebbe arrivare per settembre o i primi di ottobre. Nel frattempo, all’interno del partito savonese di Giorgia Meloni continuano i veleni, i tentativi di “scalata” e le lotte intestine; le stesse che avevano portato Cavallo alle dimissioni, rassegnate con una dura lettera: un j’accuse con nomi e cognomi inviato al nazionale.

Ma quello non è l’unico documento partito dal savonese. Un altro, che sarebbe stato redatto dal vecchio provinciale (non firmato solo da pochi componenti), sarebbe stato inviato ai dirigenti regionali, con la richiesta del rispetto della terzietà per la scelta del commissario e il rinvio dei congressi all’anno prossimo.

Infatti quest’anno si dovrebbero tenere i congressi cittadini e quello provinciale. Ma i primi devono essere convocati dal presidente provinciale, che era in scadenza il prossimo autunno e che ora, essendosi dimesso, non può più farlo; mentre quello provinciale è di competenza del regionale.