Incidente sull'A10, un camion si ribalta e perde il gasolio: chiuso il tratto tra Albisola e Celle (FOTO)

AGGIORNAMENTO DELLE 16.00: Sulla A10 Genova-Savona, è stato chiuso il tratto compreso tra Albisola e Celle Ligure, verso Genova, per un incidente avvenuto all'altezza del km 33+100, che ha visto il coinvolgimento di un camion ribaltato. All'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato con 4 km di coda. Chi viaggia in direzione di Genova, deve uscire ad Albisola e può rientrare in autostrada a Celle Ligure.

Nuovo incidente in A10 nel giro di quasi tre ore. Sempre tra Albisola e Celle Ligure in direzione Genova.

Se nel primo sinistro avvenuto poco prima delle 13.00 il conducente dell'auto ha rifiutato il trasporto in ospedale, il secondo alle 15.15 ha visto coinvolto un camion che si è ribaltato all'altezza del comune cellese.

Sul posto immediato l'intervento dell'automedica del 118, la Croce Verde albisolese e i vigili del fuoco per estrarre l'uomo, che sarebbe cosciente, dall'abitacolo del mezzo pesante. Il camionista è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Presenti anche la polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia.

Nella strada sottostante il viadotto autostradale in via Lavadore sono presenti i pompieri, i carabinieri e la polizia locale in quanto da un pilone dell'autostrada è colato giù una grande quantità di gasolio. Il combustibile sarebbe persino caduto nel vicino rio. Solo grazie all'intervento dei volontari della vicina bocciofila che hanno posizionato della sabbia hanno impedito che ulteriore gasolio potesse finire nel fiume.

Secondo quanto è emerso una barriera anti rumore si è staccata cadendo nella strada della frazione dei Ferrari.

AGGIORNAMENTI IN CORSO