Savona, la Darsena nuovamente in preda ai ladri: colpiti diversi locali (FOTO)

I ladri continuano a colpire in Darsena con le attività commerciali che sono stufe avendo già subito danni e furti per la sesta/settima volta nel giro di tre anni.

Questa notte dalle 3 alle 4 ad essere colpiti sono stati i ristoranti "Fish House" in Calata Sbarbaro e "Zio Pesce" e il locale food e drink "Alkemist" di via Baglietto.

Da "Zio Pesce" è stata spaccata la serratura del magazzino nel quale i malviventi si sono intrufolati e un vetro. All'interno, ripresi dalle telecamere, hanno poi rubato alcune bottiglie.

Nel ristorante "Fish House" invece sono state spostate di forza le vetrate anti irruzione e dentro il locale è stato messo tutto a soqquadro. I malviventi hanno rubato 2 bottiglie di champagne, il fondo cassa (che conteneva 30-40 euro) e circa 300 euro nella scatola delle mance.

"Le vetrate sono spesse anti irruzione e non so come hanno fatto a riuscire a spingerle e ad entrare. Hanno poi rotto la telecamera interna (non quelle esterne, ndr) e buttato tutto per terra - dice la proprietaria - Ora mi serve un fabbro per cambiare le serrature, per sistemare le telecamere, internet perché non funziona più e siamo nel weekend. Continuiamo cosi da anni, questo è il sesto-settimo furto. Una volta sono entrati dal retro, poi dall'ingresso, poi dalla finestra della cucina e un'altra volta mi hanno bucato il vetro. Vorremmo che qualcuno si occupasse della Darsena che è completamente abbandonata. Lo Stato ci deve venire incontro".

"Sarà la sesta-settima denuncia che andiamo a presentare negli ultimi 3 anni. Il ladro ha girato tranquillamente in un'ora spaccando, sfondando e nessuno gli ha detto niente - dice il titolare di uno dei locali colpiti - Di notte quando servirebbe la Darsena è abbandonata a se stessa. È un dato di fatto che c'è uno stato di cose lasciate a se stesse. Ci stiamo organizzando con tutti i locali per un guardianaggio privato. Sono anni che segnaliamo che questa situazione sta peggiorando".

Sul posto è intervenuta la polizia scientifica per i rilievi del caso. Sono in corso le indagini.

Secondo quanto emerso anche una barca a vela in Darsena sarebbe stata svaligiata.