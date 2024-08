Referendum contro l'autonomia differenziata, Branca (SI): "Record di firme raccolte in pochi giorni"

" La raccolta delle firme a Savona sta andando molto bene - spiega Branca - Come Avs abbiamo già superato la soglia che ci eravamo prefissi solo con i primi due banchetti organizzati per la raccolta firme. Naturalmente continueremo sia con i banchetti per le vie della città, sia nel corso degli eventi, come accaduto con la Pastasciutta Antifascista di Zinola, sia con momenti di approfondimento e discussione pubblica ".

"Unitamente alle altre forze politiche e sociali che costituiscono il Comitato promotore - continua -, riteniamo che questa raccolta firme sia un modo per parlare con le persone, per spiegare cos'è l'autonomia differenziata e, soprattutto, quali gravissime conseguenze può avere per le nostre regioni. Non parliamo, poi, della Liguria che è una di quelle che saranno penalizzate in maniera drammatica, proprio perchè è una regione molto piccola, con risorse economiche limitate. Come altre regioni, soprattutto del Sud, subirebbe un tracollo economico e finanziario, a discapito dei diritti fondamentali dei cittadini".

Il timore, infatti, è che il progetto di regionalismo differenziato portato avanti dalla Lega, abbia ricadute estremamente negative sui diritti sociali, soprattutto se si considerano gli effetti del disegno di legge su materie delicatissime come la salute e la scuola.