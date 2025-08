Digiuno a staffetta "per un carcere umano": aderiscono anche gli avvocati della Camera Penale di Savona

In queste settimane e sino al 13 agosto, avvocati e magistrati di tutta Italia stanno partecipando a un digiuno a staffetta, rinunciando per una giornata intera all’assunzione di cibo solido, per sensibilizzare il

Parlamento sulla questione carceraria, affinché – quanto meno – esamini urgentemente il disegno di legge Giachetti per l’allargamento temporaneo della liberazione anticipata.



"L’iniziativa è partita da Milano e, coordinata localmente dalla Camera penale di Savona, ha registrato anche nel nostro Tribunale convinte adesioni. Inutile aggiungere che la manifestazione di protesta assume un significato ancora più pregnante nella nostra Città che da troppi anni è scandalosamente priva di un istituto carcerario, con notevolissimi disagi per i detenuti e i loro familiari" spiegano dalla Camera penale di Savona.