Savona: Alberto Pellai incontra la cittadinanza per discutere sui ruoli educativi

Savona si prepara ad accogliere un importante appuntamento dedicato al tema dei ruoli educativi. Martedì 22 luglio alle ore 21, presso l'Oratorio Nostra Signora di Castello, situato in via Alessandro Manzoni nel cuore del centro storico, si terrà l'incontro "Allenare la vita. Come riappropriarsi dei propri ruoli educativi".

L'evento, organizzato dall'Associazione Consultorio Familiare, vedrà come protagonista il noto psicoterapeuta, ricercatore e scrittore Alberto Pellai, figura di spicco nel panorama dell'educazione e della genitorialità. La serata promette di offrire spunti di riflessione e strumenti pratici per affrontare le sfide educative contemporanee.

L'iniziativa è promossa in collaborazione con il Centro Italiano Femminile e gode del patrocinio del Comune di Savona, sottolineando l'importanza attribuita al tema da parte delle istituzioni e delle associazioni locali.

Prima dell'inizio della conferenza, alle ore 20:30, sarà offerta un'opportunità unica per i partecipanti: una visita guidata all'Oratorio Nostra Signora di Castello, a cura di Sonia Pedalino, priora della Confraternita Nostra Signora di Castello. Un momento per apprezzare il valore storico e artistico del luogo che ospiterà l'incontro.

L'ingresso all'evento è gratuito, rendendolo accessibile a tutti coloro che desiderano approfondire l'argomento. Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Associazione Consultorio Familiare ai numeri 3280319547 e 0198386328, oppure inviare una e-mail all'indirizzo consultorioacf.sv@gmail.com.