Bergeggi, dramma sul lavoro: a perdere la vita un 66enne caduto dal tetto di una palazzina

Tragedia a Bergeggi per un grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 luglio. Un uomo di 66 anni ha perso la vita precipitando dal tetto di una palazzina mentre era impegnato in alcuni lavori in via Torre d’Ere.

A lanciare l'allarme il figlio, che stava lavorando con lui, intorno alle 16.25. Sul posto sono intervenuti immediatamente i volontari della Croce Bianca di Spotorno e l’equipe medica del 118, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta.

Presenti anche la Polizia Locale e i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente.