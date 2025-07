Finale, tubo dell'acqua rotto in via Brunenghi angolo via Dell’Edera: le riparazioni verranno svolte in orario notturno

A seguito della rottura di una tubazione idrica collocata in via Brunenghi, angolo con via Dell'Edera, il Consorzio di Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese informa che nella notte tra oggi, 24 luglio, e domani, 25 luglio, saranno eseguiti i lavori di riparazione.

Le operazioni saranno svolte in orario notturno, a partire dalle ore 23:00 e fino circa alle ore 05:00, con relativa chiusura dell'erogazione della fornitura idrica nell'orario indicato nell'area di via Brunenghi tra il Bar Bonora e via Manzoni.