A Vado Ligure un'estate di eventi, musica e cultura: ad agosto Cristina d'Avena e la Festa Anni '90

Vado Ligure si conferma protagonista dell’estate ligure grazie a un ricco calendario di appuntamenti turistici e culturali che, da giugno a settembre, stanno animando la città con grande partecipazione di pubblico e una ricaduta positiva per il commercio e l’economia locale. A partire dalla tradizionale Festa di San Giovanni con i suggestivi fuochi d’artificio, Vado ha accolto - e continuerà ad accogliere - una serie di iniziative pensate per coinvolgere residenti, turisti e famiglie.

"Il recente contest musicale 'Vado al Massimo' ha visto esibirsi numerosi giovani talenti, richiamando un pubblico eterogeneo e appassionato - commenta il sindaco Fabio Gilardi - Ma non solo: lenumerose attività promosse e finanziate dal Comune, insieme a quelle curate dal CIV e dai commercianti, rendono la nostra cittadina vivace e accogliente".

Grande attesa per il mese di agosto, che si preannuncia ricco di appuntamenti imperdibili. Il 16 agosto sarà protagonista Cristina D’Avena, pronta a far cantare intere generazioni in una serata evento di grande richiamo. Sempre ad agosto, spazio alla nostalgia con l’amatissima Festa Anni ’90, un vero tuffo nel passato tra musica, costumi e atmosfere indimenticabili.

"Le iniziative estive - spiega il sindaco - sono pensate non solo per offrire intrattenimento di qualità, ma anche per valorizzare il territorio e sostenere le attività locali. In particolare ristoranti, bar e negozi, che durante gli eventi registrano un’importante crescita delle presenze. L’amministrazione comunale proseguirà per tutta l’estate con un fitto programma di eventi culturali, musicali e ricreativi fino a settembre, confermando l’impegno per una Vado Ligure sempre più attrattiva, dinamica e viva".

Inoltre, è già in corso la programmazione delle iniziative per il periodo natalizio e per il Capodanno, nell’ambito di un più ampio progetto di valorizzazione territoriale a 360 gradi, che include anche l’offerta outdoor e il turismo esperienziale.

Per restare aggiornati sul calendario degli eventi è possibile consultare il sito ufficiale del Comune e le pagine social di “Eventi per Vado”.