Gran Finale per l'Unibet DSO Deep Stack Open a Sanremo

Trionfo italiano nel DSO dei Record.

Con una prestazione memorabile, Piero Sandri è diventato il campione assoluto del Deep Stack Open Sanremo, ottava edizione organizzata da Texapoker, scrivendo il proprio nome nell’albo d’oro. In finale, dando prova di puro talento, ha superato Lou Diego Berthoud e si è aggiudicato la prestigiosa cintura e il premio da € 43.500.

Sandri succede a Gigetto Pignataro, firmando una gara che resterà negli annali del poker italiano.

Un gran finale per il DSO Deep Stack Open che ha portato nella Poker Room matuziana 1566 entries.





La formula del torneo prevedeva diversi importanti confronti, che hanno consacrato altrettanti vincitori.





Luigi Macaluso, giocatore italo-francese ha conquistato il trofeo del DSO Basic, che ha visto la partecipazione record di 109 entries ed un tavolo finale più che agguerrito.

Il prestigioso DSO High Roller da 1.100€, firmato da Texapoker, con un montepremi di € 61.000, si è concluso con una straordinaria vittoria italiana: Micky Blasi ha conquistato il titolo, superando 65 entries e aggiudicandosi la prima moneta da 17.200€ e, naturalmente, la prestigiosa cintura DSO.





A Dwayne Sluis è andato l’ambito titolo di Campione delle Quattro Carte dell’edizione 2025, Torneo Obama.

Professionalità, tecnica e passione sono stati gli elementi dominanti di questo importante evento, che ha richiamato appassionati da tutta Italia e Francia, confermando l’apprezzamento verso le diversificate offerte di tornei e di intrattenimento della Poker Room sanremese, sempre in attività. In questi giorni, infatti, si stanno già disputando le gare del TPS, Texapoker Series sino al 3 agosto, mentre stanno già arrivando le iscrizioni per il magico WSOP-C Main Event 1500, previsto dal 21 novembre al 2 dicembre, evento pokeristico internazionale.