Il Trio dell’Appennino in Concerto a Stella Santa Giustina

Lunedì 28 luglio alle ore 21, presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Giustina, a Stella Santa Giustina, si terrà un imperdibile appuntamento musicale nell’ambito del prestigioso Festival Musica nei Castelli di Liguria. Si tratta del secondo evento della XVI Edizione della Stagione “Musica & Cultura”, che vedrà protagonista il Trio dell’Appennino, composto da Stefano Valla, Daniele Scurati e Fabio Rinaudo.

Il trio presenterà al pubblico lo spettacolo “L’Usignolo”, un affascinante viaggio musicale tra mazurche, valzer, ballate e alessandrine provenienti dalle Quattro Province, quell’area ricca di storia e cultura popolare situata tra le valli appenniniche dei fiumi Trebbia, Scrivia, Borbera e Staffora.

Stefano Valla (piffero) e Daniele Scurati (fisarmonica) sono tra i principali interpreti del repertorio tradizionale da danza dell’oboe popolare ad ancia doppia, simbolo distintivo di quest’area. Con dedizione e passione, mantengono viva questa tradizione musicale, sia attraverso le esibizioni nelle feste popolari, sia formando nuove generazioni di suonatori. Il loro sodalizio artistico, forte di anni di collaborazione, ha portato a un’intesa musicale unica, in cui il piffero e la fisarmonica cromatica si fondono in un equilibrio perfetto di tecnica e sensibilità.

A completare il trio, Fabio Rinaudo, raffinato interprete e studioso della cornamusa. Rinaudo è considerato uno dei massimi esponenti italiani di questo strumento, con una carriera che conta oltre 3.000 concerti in tutta Europa e in Canada. Fondatore della storica band Birkin Tree, ha inciso sei album con il gruppo e più di 90 lavori discografici, collaborando anche con importanti musicisti di musica antica come Vittorio Ghielmi e la celebre flautista Dorothee Oberlinger. La sua musica è stata trasmessa da prestigiose emittenti, tra cui RAI, BBC, ORF, RSI, e molte altre.

Durante la serata, il Trio proporrà un programma vario e coinvolgente, con brani come Tre bei giuvi, Rosso di Marte, Il Disertore, La Bella Laurin, Angiolina e naturalmente L’Usignolo, che dà il titolo al concerto.

La Stagione “Musica & Cultura”, giunta alla sedicesima edizione, è promossa dalle Parrocchie di Stella e dalla Confraternita dei SS. Sebastiano e Rocco di Stella Gameragna. L’iniziativa gode del patrocinio della Diocesi di Savona-Noli, del Comune di Stella e dell’Associazione Musicale Antichi Organi Italiani.

L’ingresso è libero. Un’occasione da non perdere per lasciarsi trasportare dalle suggestive melodie della tradizione popolare delle Quattro Province.