Incidente a Plodio, auto distrugge isola ecologica: il sindaco lancia l’allarme sulla sicurezza stradale

Ieri sera, in località Costa a Plodio, un’auto ha perso il controllo in un tornante e si è schiantata contro un’isola ecologica, distruggendo completamente la struttura e i contenitori per la raccolta dei rifiuti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato causato dall’alta velocità, una problematica tutt’altro che nuova in quella zona. A confermarlo è il sindaco, Gabriele Badano: "Chiedo innanzitutto ai cittadini di viaggiare adagio, ma alla Provincia domando un intervento urgente per migliorare la segnalazione dei tornanti".

È già stata avviata la procedura con la polizia locale, le assicurazioni e la SAT per la gestione dei danni. Il primo cittadino ha assicurato che i contenitori saranno sostituiti e che l’area verrà ricostruita quanto prima. "Rifaremo la piazzola per l’ennesima volta: già un anno fa era accaduto un episodio simile", aggiunge.

"Comprendiamo le difficoltà della Provincia in questi mesi, ma a oggi non è ancora stato effettuato neppure il taglio dell’erba né la pulizia delle cunette", conclude Badano.