Matteo Canciani torna in politica con Patto per il Nord: "Voglio dare il mio contributo in un momento di grande confusione ideologica"

“Ritorno in punta di piedi nel mondo politico, decidendo di iscrivermi all’associazione Patto per il Nord, dopo aver intrapreso lunghi colloqui con la segretaria provinciale Martina Milani e avuto l’onore di conoscere il segretario federale, l’onorevole Paolo Grimoldi”.

Ad affermarlo è Matteo Canciani, che aggiunge: “Sono reduce da un lungo periodo lontano dalla politica, e il ritorno in questo ‘mondo’ è un processo complesso, che può essere motivato da una combinazione di fattori personali, sociali e politici. Non esiste una sola risposta alla domanda ‘perché’, ma piuttosto una molteplicità di ragioni che possono spingere una persona a riprendere il proprio impegno in questo campo. Una su tutte: la voglia di poter ridare il mio contributo in un momento di forte disordine ideologico e politico”.

“Mi metto a disposizione dell’associazione e dell’amica Martina Milani, nella speranza che nuovi volti e vecchie conoscenze facciano la mia stessa scelta. Non è l’uscire dal porto, ma il tornarci, che determina il successo di un viaggio”, conclude Canciani.

Intanto, lo scorso weekend, il segretario federale Grimoldi ha partecipato a Giustenice alla storica Cena Medievale, parte del Palio Storico locale. L’evento si è tenuto nella suggestiva piazza San Michele, nell’entroterra di Pietra Ligure, e ha riscosso grande successo di pubblico.

Grimoldi ha approfittato dell’occasione per incontrare i nuovi iscritti della neonata sezione pietrese/finalese ed entroterra del Patto per il Nord, che comprende i comuni di Pietra Ligure, Finale Ligure, Giustenice, Tovo San Giacomo, Magliolo, Rialto, Calice Ligure, Borgio Verezzi, Vezzi Portio e Noli. Durante l’intervento, ha lodato la valorizzazione delle tradizioni locali come espressione dell’identità regionale e ha ribadito l’impegno del movimento per un’Italia federale che riconosca le specificità di ogni territorio.