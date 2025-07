Nuovo Kebab nel centro storico di Albenga, Podio: "Notizia che arriva, come spesso accade, dai social e dai giornali. Amministrazione in ritardo su tutto"

"Un nuovo Kebab si prepara ad aprire nel cuore del centro storico di Albenga e, come spesso accade, la notizia non arriva di certo dall’amministrazione, ma prima dai social e oggi dai giornali. È l’ennesima dimostrazione di quanto siano in ritardo su tutto. Invece di perdere tempo ad accusare il sottoscritto di sfruttare il loro lavoro, la maggioranza dovrebbe iniziare a lavorare davvero. Governano da 11 anni, e in Regione a cercare un accordo sul modello finalese per regolamentare il centro storico ci vanno ora? Solo dopo che la Regione ha messo ordine nella materia delle nuove aperture si svegliano per parlare di commercio? E cosa fanno? Dopo mesi di totale immobilismo, fanno sapere di voler prendere spunto dal modello finalese, dove l’amministrazione ha già siglato un accordo per tutelare le attività locali e a km 0. L’obiettivo della maggioranza finalese? L’esatto contrario del modello ingauno: evitare la proliferazione incontrollata di attività che nulla hanno a che vedere con il tessuto economico della città. La verità è che questa amministrazione non è stata minimamente in grado di mettere a punto un piano di tutela e valorizzazione del commercio cittadino, dentro e fuori dal centro storico. È vero che con la legge Bersani il commercio è libero, ma potevano intervenire sei mesi fa: forse oggi avremmo meno attività incongrue sul territorio".

Lo dichiara il consigliere comunale albenganese Nicola Podio.