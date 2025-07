Regione, il vicepresidente Piana: "1 milione di euro per i sentieri della Liguria"

​Al via il bando, finanziato con i fondi della Strategia Forestale Nazionale, per valorizzare la rete escursionistica della Liguria e sostenere i territori dell’entroterra.

"La rete sentieristica rappresenta un’infrastruttura fondamentale per la fruizione sostenibile del nostro territorio – dichiara il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Entroterra e alla Montagna Alessandro Piana –. Con questo bando, la cui dotazione ammonta a un milione di euro, vogliamo sostenere i Comuni, le Province, la Città Metropolitana di Genova e gli Enti Parco regionali nella manutenzione straordinaria dei sentieri, in particolare quelli dell’Alta Via dei Monti Liguri e degli itinerari della rete primaria. Un intervento concreto che valorizza le nostre aree interne e rafforza i territori montani che spesso sono oggetto di dissesto. Riqualificare la viabilità escursionistica – conclude Piana – significa anche investire nel presidio del territorio, contrastare l’abbandono delle aree interne e creare nuove opportunità per il turismo e lo sport".



Il contributo pubblico potrà coprire fino al 100% delle spese ammissibili per i tracciati situati nei Comuni montani o parzialmente montani, mentre per gli altri sarà pari all’80%. Il contributo massimo per singolo progetto è fissato in 80mila euro. I sentieri oggetto degli interventi devono essere regolarmente iscritti nella Carta Inventario dei Percorsi Escursionistici della Liguria. Sono previsti punteggi prioritari per i tracciati funzionali alla valorizzazione delle Aree Protette, per quelli accessibili, a fondo naturale, sviluppati in aree boscate o interessati da eventi calamitosi.



Le domande devono essere presentate entro 45 giorni dalla pubblicazione del bando sul sito istituzionale della Regione Liguria attraverso lo Sportello online (https://sportellonline.regione.liguria.it/). Il bando completo è consultabile sul portale tematico www.agriligurianet.it.