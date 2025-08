Vaccarezza con la fascia della Regione a Varazze, è polemica con Bozzano. Forza Italia sta col suo consigliere

L'utilizzo della fascia del consiglio regionale per presenziare agli eventi pubblici al centro dello scontro politico. O forse delle diatribe personali che vanno avanti da tempo.

Il simbolo della presidenza della Regione ha infatti fatto "litigare" il consigliere regionale Alessandro Bozzano con il collega di maggioranza Angelo Vaccarezza. Quest'ultimo, membro dell'ufficio di presidenza dell'ente (i membri possono indossarla così come chiaramente il presidente e gli assessori, ndr) l'ha indossata in occasione di un evento a Varazze. Cosa che non è andata giù a Bozzano (considerato che Varazze è il suo comune natale ed è stato sindaco per due mandati, ndr) che avrebbe fatto presente la sua contrarietà a margine del consiglio regionale.

Tra i due, nella passata legislatura membri dello stesso gruppo, ("Cambiamo", la civica dell'ex presidente Toti), comunque da tempo non scorre buon sangue.

"Ho letto con molto stupore le dichiarazioni del consigliere regionale Alessandro Bozzano sulla sgradita presenza del Consigliere Segretario Angelo Vaccarezza a Varazze; dichiarazioni dalle quali mi dissocio totalmente sia come consigliere comunale sia come coordinatore cittadino di Forza Italia Varazze - dice Giacomo Robello - L’idea che altri rappresentanti istituzionali non possano presenziare a momenti pubblici come le feste patronali tradisce una concezione personalistica e poco matura del ruolo istituzionale. Le istituzioni non si possiedono: si servono. E più sono aperte alla pluralità, più dimostrano rispetto per i cittadini, tutti i cittadini".

"Auspico che il Primo cittadino Luigi Pierfederici voglia fare altrettanto, anche considerando il fatto che è stato proprio il Sindaco ad invitare Angelo Vaccarezza alle celebrazioni di Santa Caterina lo scorso 30 aprile" conclude il segretario cittadino forzista e consigliere comunale di "Varazze Domani".

A Robello fa eco anche Claudia Callandrone, capogruppo in comune del Gruppo Misto e membro della Direzione Provinciale di Forza Italia: "Una dichiarazione che non trova alcun fondamento, il Consigliere Bozzano parla a titolo assolutamente personale, non certo per tutti. Mi auguro che i colleghi genovesi (e non) di Vince Liguria prendano le distanze da tale affermazione. Ricordo che nel 2027 andranno al voto i comuni di Loano, Varazze, Cairo Montenotte e Savona, ed è fondamentale che l'unità del Centrodestra sia vera e compatta. Non sono certo dichiarazioni simili le premesse adatte per avvicinarci costruttivamente a tale importante appuntamento elettorale".