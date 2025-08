Erosione nell'alveo del torrente Segno: il sindaco firma un'ordinanza per intervenire con urgenza

Un'ordinanza per intervenire con urgenza nell’alveo del torrente Segno nel tratto in corrispondenza dell’incrocio tra via Piave e Via Manzoni.

A firmarla il sindaco di Vado Ligure Fabio Girardi visto che nell'argine in sponda sinistra del torrente si è formato un'erosione di importante entità.

"Le piene che si sono succedute negli ultimi anni hanno fortemente eroso il fondo del torrente Segno soprattutto dopo la briglia; o la parte più a valle della briglia risulta fortemente erosa in sponda sinistra con conseguente asportazione di un tratto dell’argine inclinato tra la briglia ed il dado di fondazione del pilone della struttura in cemento armato di via Piave o il crollo del tratto di argine ha causato lo sfornellamento parziale della massicciata stradale di via Piave con il rischio di cedimento della carreggiata stessa" viene spiegato nell'ordinanza.

Lo scorso 22 luglio era stato effettuato un sopralluogo a seguito delle violenti piogge di domenica 20 ed era constatata la criticità.

Il primo cittadino ha disposto quindi di intervenire con estrema urgenza per il ripristino del tratto di argine e della massicciata di via Piave, in corrispondenza dell’incrocio con via Manzoni con lo scopo di evitare che il mancato tempestivo intervento possa provocare un aggravamento dello stato attuale dei luoghi, con un conseguente pregiudizio per la pubblica incolumità e per la salvaguardia dei beni pubblici interessati.

"Il funzionamento della rete idrografica è fondamentale per la prevenzione dei fenomeni di allagamento e che pertanto diventa prioritaria la manutenzione continuativa della stessa - viene puntualizzato nell'ordinanza - Che non ci sono i tempi per richiedere alla Regione Liguria l’Autorizzazione idraulica per l’esecuzione dei lavori in oggetto e si provvederà ad inoltrare alla Regione Liguria, Dipartimento Territorio, Settore Difesa del Suolo Savona e Imperia l’istanza per il rilascio di autorizzazione idraulica allegando il dettaglio delle opere eseguite".