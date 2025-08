Meteo, weekend instabile e fresco

Una zona di bassa pressione sull'Europa centrale renderà l'atmosfera instabile e favorirà un abbassamento delle temperature per tutto il fine settimana. Recupero termico da lunedì.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 1 e domani sabato 2 agosto

Cielo irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali sparsi principalmente sui rilievi, ma possibili in pianura sin da stamattina su settori orientali, tra pomeriggio e sera su torinese e tra stanotte e domani un po' su tutte le zone di pianura. Forti temporali tra stanotte e domani mattina sul levante ligure.

Temperature in calo domani con massime comprese generalmente tra 26 e 28 °C, partendo dai 28/30 °C di oggi. Minime domani mattina tra 16 e 18 °C nelle pianure piemontesi, ancora sui 20/22 °C sulle coste liguri.

Venti deboli variabili stamattina, pomeriggio localmente moderati per venti di marino su Piemonte sudorientale, e moderati da nordovest su crinali alpini. Raffiche possibili durante i temporali. Stanotte deboli o localmente moderati orientali, e poi domani moderati settentrionali su Liguria centro-occidentale.

Domenica 3 agosto

Dopo alcuni fenomeni notturni sui settori occidentali la giornata si presenterà totalmente soleggiata o con poche nubi, aria frizzante per ingresso di correnti più fresche dall'Atlantico e quindi ancora temperature stazionarie nelle massime o in leggero calo nelle minime, sotto lamedia del periodo. Ventilazione assente in pianura o a limite debole variabile, debole settentrionale su Liguria centrale.

Da lunedì 4 agosto

La nuova settimana inizierà all'insegna del tempo stabile, con temperature in graduale ripresa e rinforzo dell'alta pressione con il passare dei giorni. Si prospetta una ripresa dell'estate a pieno regime per la settimana di ferragosto.

