Maltempo, allerta gialla per forti temporali: le previsioni per il 2 agosto

Arpal ha emesso l'allerta gialla per temporali sul centro levante della regione (zone B, C, D, E) dalle 00:00 alle 18:00 di domani, sabato 2 agosto, sul ponente (zona A) l’allerta gialla per temporali sarà dalle 12:00 alle 18:00 di domani

Già nel pomeriggio di oggi assisteremo ad un aumento della nuvolosità sul ponente della regione dove già dalla serata odierna si prevede bassa probabilità di forti temporali su A e D. L’avvicinamento della perturbazione porterà i primi effetti con temporali sparsi.

Nella notte saremo interessati dall’affondo della perturbazione che produrrà instabilità sul centro levante della regione, dove nella seconda parte della giornata si attendono temporali intensi accompagnati da forti raffiche di vento e con locali grandinate di piccole e medie dimensioni.

Tendenza a cessazione dei fenomeni in serata, con nuvolosità variabile

Il quadro previsionale è piuttosto incerto e per la giornata di domenica si prevede ancora instabilità sul centro levante, da valutare con le prossime uscite modellistiche. Previsto anche l’aumento del moto ondoso con mare fino a molto mosso ed onda lunga nella giornata di sabato su tutta la regione.

Questa è la suddivisione in zone del territorio regionale: la zona A comprende il territorio lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia e la valle del Centa. La zona B si estende lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, includendo anche la Val Polcevera e l’Alta Val Bisagno. La zona C copre il tratto costiero da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, la Val Fontanabuona e la Valle Sturla. La zona D include la Valle Stura e l’entroterra savonese fino alla Val Bormida. Infine, la zona E comprende la Valle Scrivia, la Val d'Aveto e la Val Trebbia.