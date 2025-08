Feglino, un fine settimana di buona cucina e intrattenimento con la 47esima "Sagra della Lumassina"

A Feglino, nel cuore verde dell’entroterra finalese, tutto è pronto per il ritorno di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate nel Ponente ligure: dal 2 al 4 agosto andrà in scena la 47ª edizione della Sagra della Lumassina.

Organizzata con passione dall’Associazione Volontari Feglinesi, la manifestazione celebrerà ancora una volta il vino tipico della zona – la lumassina, dal caratteristico colore giallo paglierino – affiancandolo a un ricco programma enogastronomico e musicale. Nata negli anni Settanta proprio per valorizzare questa produzione locale, la sagra ha saputo negli anni trasformarsi in un punto di riferimento per residenti, turisti e amanti delle tradizioni liguri.

Come da consuetudine, il primo weekend di agosto vedrà il suggestivo borgo di Feglino animarsi con stand gastronomici pensati per soddisfare ogni palato: dai grandi classici delle sagre, come carne alla griglia e patatine, fino alle ricette che affondano le radici nella cucina ligure, con primi piatti al pesto, focaccini, farinata, condiglione e le immancabili "bugie alla feglinese".

Il menù, curato nei dettagli e diverso ogni sera, offrirà specialità particolari: sabato e domenica sarà il turno del cinghiale alla feglinese, sabato si potranno gustare anche le trippe, mentre domenica toccherà alla buridda di stoccafisso. La chiusura di lunedì sarà affidata al fritto misto, sia all’ortolana che con acciughe. Il tutto naturalmente accompagnato da un’accurata selezione di vini liguri, con la lumassina in primo piano.

Ma la Sagra della Lumassina non è solo buona cucina. Ogni sera, a partire da Dj Turbo che aprirà le danze, l’intrattenimento musicale animerà l’area festiva con proposte diverse per ogni serata. Sabato 2 e lunedì 4 agosto spazio al ritmo giovane e ironico del Mugugno Finalese, mentre domenica 3 si vivrà una serata dal sapore nostalgico con “Rewind '90/'00”, grazie alla partecipazione di dj Andrea Poggio di Radio Onda Ligure, volto noto delle notti in riviera.

Tra tradizione, sapori autentici e voglia di stare insieme, Feglino si conferma ancora una volta tappa obbligata dell’estate ligure.