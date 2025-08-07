Bonus nidi gratis, Vaccarezza: "Finanziate tutte le 4mila domande idonee"

Regione Liguria finanzierà tutte le 4mila domande ammissibili pervenute per il bonus nidi gratis, senza lasciare indietro nessuno. La graduatoria attualmente diffusa da Filse riporta le prime 1.500 domande, che stanno già ricevendo i contributi, ma – come già avvenuto nel 2024 – si procedera con lo scorrimento fino a soddisfare tutte le richieste idonee.

"La volontà politica di Regione Liguria è chiara e inequivocabile: si tratta di un impegno preso con convinzione già lo scorso anno con l’introduzione di questa misura straordinaria a concreto sostegno dei cittadini liguri, che è stata confermata anche per il 2025", commenta il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.