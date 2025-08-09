Migranti in arrivo al porto di Savona, Filt-Cgil : " Solidarietà a tutti i naufraghi tratti in salvo"

Per la nave “Life Support” di Emergency, che ha tratto in salvo 146 naufraghi di cui 11 minori e 4 donne (1 in dolce attesa)e approderà domani, 10 agosto, a Savona, Filt -Cgil esprime la propria solidarietà e ringrazia l'equipaggio.

"La FILT CGIL di Savona esprime la propria solidarietà a tutti i naufraghi tratti in salvo - dichiara il sindacato - e a tutte le persone che decidono di lasciare la propria terra per sopravvivere ai numerosi conflitti intercontinentali e dare una possibilità alla propria famiglia".

"Non è una novità che alcuni villaggi -prosegue FILT CGIL - puntino tutto su alcuni "prescelti" perché possano giungere in Europa e attraverso il lavoro contribuire al sostentamento della comunità. Il diritto alla vita di donne, uomini e bambini, qualunque sia la loro provenienza, non può venir meno pena l'erosione di quel diritto che per restare tale deve essere di tutti, senza alcuna eccezione".

"Allo stesso modo - prosegue - la FILT CGIL di Savona esprime il proprio riconoscimento all'equipaggio della “Life Support” e di tutte le altre imbarcazioni che solcano i mari per salvare delle vite. Continueremo a dare il nostro contributo per accogliere i migranti e sostenere la lo strato più debole della popolazione del territorio attraverso le numerose iniziative come la scuola di italiano per stranieri, la spesa solidale, la raccolta di “giocattoli senza frontiere” e assieme al Cral “Pippo Rebagliati” la raccolta di vestiti usati da distribuire".





