Altare, il gemellaggio con San Carlos Centro si celebra con un incontro interculturale e una serata di tango

Sarà una doppia occasione di incontro e cultura quella in programma mercoledì 13 agosto ad Altare, giornata conclusiva di “Sol de Mayo 2025”, la decima edizione della rassegna organizzata dal Comitato per i Gemellaggi del Comune con il patrocinio del Consolato Generale e Centro di Promozione Argentino di Milano.

L’iniziativa chiude un ciclo di proiezioni cinematografiche e incontri svoltisi nel mese di maggio e rientra nelle attività del gemellaggio tra Altare e San Carlos Centro, la cittadina argentina della provincia di Santa Fe dove, nel dopoguerra, gli artigiani altaresi portarono l’arte del vetro soffiato.

Il programma del 13 agosto si aprirà alle 17.30 al Museo dell’Arte Vetraria Altarese con “Un incontro di culture tra Italia e Argentina”, appuntamento con la professoressa Milena Annecchiarico, docente di Antropologia Sociale all’Università di Buenos Aires e di Storia dell’Arte alla Scuola Superiore del Centro Culturale Italiano Edmondo De Amicis. Sarà l’occasione per presentare al sindaco e alla cittadinanza il nuovo progetto di scambio interculturale tra il Liceo Calasanzio di Carcare e la Scuola De Amicis di Buenos Aires, avviato a maggio e destinato a proseguire nel prossimo anno scolastico.

L’iniziativa metterà in contatto, a oltre diecimila chilometri di distanza, gli studenti di spagnolo del liceo linguistico valbormidese e quelli argentini della scuola italiana, impegnandoli in attività comuni: approfondimento delle lingue italiana e spagnola (nella variante del “dialetto” argentino), scambi sulla cultura dei due Paesi, studio della storia dell’arte con particolare attenzione alla lavorazione del vetro e raccolta di testimonianze sulle esperienze migratorie. A renderlo possibile, l’impegno congiunto dei docenti: per il Calasanzio la dirigente Maria Morabito e il professor Simone Pellegrini, per la De Amicis la preside Verónica Martino e la stessa Milena Annecchiarico.

L’evento arriva a pochi giorni dalla visita ad Altare del console argentino e direttore del Centro di Promozione Argentina di Milano, Manrique Lucio Altavista, che ha conosciuto da vicino le attività dei maestri vetrai e assistito a dimostrazioni di lavorazione in fornace nel giardino di Villa Rosa. In quell’occasione, l’incontro con il sindaco e il consiglio comunale ha rafforzato la volontà di sviluppare nuovi progetti, di cui lo scambio scolastico rappresenta il primo passo concreto.

La giornata si concluderà alle 21.15 in piazza 1° Maggio con “Milonga sotto le stelle”, serata di tango, musica e danza inserita nel progetto “Il Vetro tra musica e storia – itinerari musicali sulle tracce degli antichi maestri vetrai”. Sul palco il trio Detalles de Tango – Claudio Di Romualdo al bandoneon, Cristina Silvestro al violino e Leonardo Ferretti al pianoforte – affiancato dal DJ e maestro di tango Ali il Persiano e dalla coppia di ballerini Carla Pochettino e Riccardo Baratta. L’ingresso è libero.