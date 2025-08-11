Andora, omaggio alla cultura musicale ligure con il concerto “Genova… e dintorni”

Una serata dedicata alla grande tradizione cantautorale ligure, con arrangiamenti e rielaborazioni originali che daranno nuova vita ai brani più iconici della scuola genovese… e non solo. Il concerto “Genova… e dintorni” in programma sabato 16 agosto, alle 21.30, nei giardini di Palazzo Tagliaferro, si propone come un omaggio sincero alla cultura musicale ligure, attraverso un repertorio selezionato e interpretazioni coinvolgenti.

L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione speciale per rivivere, in chiave personale e appassionata, melodie senza tempo.

Con Massimiliano Viapiano al pianoforte e voce, Mauro Vero alla chitarra solista e voce, Francesco Pignataro alla chitarra ritmica, Gabriele Viapiano al basso e voce, Matteo Ferrando alla batteria, Raffaele Esposito ai fiati. Solisti: Giuseppe Marco De Punzio, Nevenka Vukosav, Pietro Piovanello, Alexandra Siscanu, Norma Viapiano.

Ingresso libero.