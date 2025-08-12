Prosegue il viaggio di Gino Rapa per divulgare i misteri della lingua italiana: Fabulé fa tappa a Caprauna

Continua il viaggio di Gino Rapa per divulgare i misteri della lingua italiana che parliamo ogni giorno, ma che non sempre conosciamo. Alle curiosità linguistiche si aggiungono le favole classiche rivisitate per i lettori di oggi, piccoli e adulti. Finora il riscontro è stato ovunque positivo: pubblico sempre numeroso e partecipe e molti libri venduti.

E quest’ ultimo dato è importante perché i testi di Gino Rapa contribuiscono a sostenere, tramite la Onlus Cicogna Sprint, il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Gaslini di Genova. Il prossimo appuntamento è a Caprauna mercoledì 13 agosto alle ore 16,45 nella Chiesa di Sant’Antonino. I racconti di Gino Rapa saranno introdotti e accompagnati dalla musica di Pino Caratozzolo.

“E ci sarà una bella sorpresa! - aggiunge l’autore – Molto probabilmente sarà con noi Luca Bergamaschi di Striscia la notizia, da anni impegnato in grandi progetti di solidarietà. Sarà bello esserne informati direttamente dalla sua voce. Un motivo in più per non mancare a Caprauna!”.