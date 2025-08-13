Corso di Fisioterapia a Pietra, Massone : "Con l’ultima lezione, non si chiude solo una porta: si chiude un capitolo di storia"

Purtroppo, aveva ragione il dottor Massone quando, liquidato poi come una Cassandra dalla Regione, aveva lanciato l'allarme sul futuro incerto del corso di Fisioterapia al Santa Corona.

L'Università di Genova, che è il soggetto responsabile del corso, non lo riterrebbe più sostenibile. Sarà possibile iscriversi solo a quelli organizzati nelle sedi di Genova e Imperia. Quando Massone, aveva lanciato l'allarme c'era stato l'interesse della Regione che aveva interloquito con l'Università ed erano arrivate delle rassicurazioni sul mantenimento del corso. Il resto è cronaca di questi giorni.

Il dottor Antonino Massone è stato per decenni docente del corso che ricorda con questa testimonianza.

"Ci sono luoghi che non sono soltanto mura e aule - spiega Massone- Sono intrecci di vite, di voci, di sguardi che si incontrano ogni giorno per costruire insieme qualcosa di più grande di ognuno di noi. Il Centro di Formazione di Pietra Ligure è stato, per oltre quarant’anni, uno di questi luoghi".

"Qui non si insegnava soltanto fisioterapia- prosegue - Qui si respirava un’osmosi rara: quella che nasce quando un cenacolo di persone, unite da una missione comune, collabora per decenni, affinando un sapere e una sensibilità che nessun manuale può contenere.

Un sapere che passa di mano in mano, di voce in voce, e che si arricchisce ogni volta che un docente, uno studente, un paziente condivide la propria esperienza".

"Questo patrimonio, frutto di anni di confronto, di passione e di lavoro fianco a fianco,- prosegue -non si può trasferire altrove semplicemente cambiando sede o programma.

È un bene culturale immateriale — come un’antica bottega, come un’orchestra che suona insieme da una vita — e la sua chiusura non significa solo interrompere un corso universitario: significa spegnere una fiamma che ardeva da oltre quattro decenni".